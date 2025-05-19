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Политика
Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
19 мая 2025 / 21:03

В случае неудачи переговоров по украинскому кризису, западные страны обещают новые антироссийские санкции. Но, самые сильные санкции уже объявлены. Россияне не стали жить из-за них ощутимо хуже.

Целями санкций, конечно, были ухудшение положения населения, недовольство властью, бунты и, может быть, даже свержение правительства. Однако, ничего такого не произошло. Как будто никто ничего не заметил. В этом случае, раз россияне ничего особенного не почувствовали, то и политическому руководству страны до этих санкций никакого дела нет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/287461b5ff070fada32be23b2f338a11/

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Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
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