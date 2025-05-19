Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
19 мая 2025 / 22:15
КОТИРОВКИ
USD
19/05
97.9241
EUR
19/05
104.8872
Новости часа
Трамп охарактеризовал как очень хороший разговор с Путиным В России признали нежелательной Amnesty International Limited
Москва
19 мая 2025 / 22:15
Котировки
USD
19/05
97.9241
0.0000
EUR
19/05
104.8872
0.0000
Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Музаев считает, что ЕГЭ можно сдать без репетитора
19 мая 2025 / 19:55
Музаев считает, что ЕГЭ можно сдать без репетитора
© Сергей Булкин/ ТАСС

Выпускники могут сдать ЕГЭ без репетитора, школьный учитель должен учить "понимать смысл" предмета. Такое мнение выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

"ЕГЭ можно сдать без репетитора. Я надеюсь, что всем повезло, что есть хороший учитель, который в течение школьного обучения не натаскивает, а именно учит понимать смыслы, логически мыслить и вообще раскрывает тему без белых пятен. В этом случае репетитора не нужно, я вам гарантирую", - отметил он.

Музаев также указал, что родители, как правило, принимают решение воспользоваться услугами репетиторов, когда речь идет о поступлении в вуз, где высокий конкурс, поэтому необходимо получить высокие баллы на ЕГЭ. Вместе с тем вокруг ЕГЭ очень много маркетинга, связанного с различными структурами, которые пытаются заработать на сдаче экзаменов, добавил он.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, днями пересдач будут - 3 и 4 июля. Итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них порядка 637 тыс. - выпускники 2025 года.

Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
21:35
Трамп охарактеризовал как очень хороший разговор с Путиным
21:08
В России признали нежелательной Amnesty International Limited
20:52
Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
20:32
В более чем 200 населенных пунктах Сумской области объявлена эвакуация населения
20:19
Президент подписал указ о мониторинге вреда, причиняемого РФ из-за рубежа
19:55
Музаев считает, что ЕГЭ можно сдать без репетитора
19:36
Четверым фигурантам по делу о теракте в "Крокусе" продлили арест
19:17
Из Грузии депортировали свыше 33 иностранцев, в том числе граждан РФ
18:58
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ
18:37
Польша проводит у границы с Россией учения с НАТО "Отважный кабан"
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры