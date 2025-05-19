Музаев считает, что ЕГЭ можно сдать без репетитора

Выпускники могут сдать ЕГЭ без репетитора, школьный учитель должен учить "понимать смысл" предмета. Такое мнение выразил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

"ЕГЭ можно сдать без репетитора. Я надеюсь, что всем повезло, что есть хороший учитель, который в течение школьного обучения не натаскивает, а именно учит понимать смыслы, логически мыслить и вообще раскрывает тему без белых пятен. В этом случае репетитора не нужно, я вам гарантирую", - отметил он.

Музаев также указал, что родители, как правило, принимают решение воспользоваться услугами репетиторов, когда речь идет о поступлении в вуз, где высокий конкурс, поэтому необходимо получить высокие баллы на ЕГЭ. Вместе с тем вокруг ЕГЭ очень много маркетинга, связанного с различными структурами, которые пытаются заработать на сдаче экзаменов, добавил он.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, днями пересдач будут - 3 и 4 июля. Итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них порядка 637 тыс. - выпускники 2025 года.