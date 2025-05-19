Президент подписал указ о мониторинге вреда, причиняемого РФ из-за рубежа

Президент России Владимир Путин подписал указ проведении государственного мониторинга вреда, причиняемого Российской Федерации зарубежными государствами и организациями, а также действующими в их интересах лицами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, мониторинг будут осуществлять органы прокуратуры РФ. Генпрокуратуре поручено в месячный срок определить порядок его выполнения и организовать ведение регистра информации об этом вреде.

Кроме того, в указанный срок ведомство должно утвердить порядок взаимодействия органов прокуратуры с другими федеральными государственными органами, властями регионов и органами местного самоуправления по вопросам представления в Генпрокуратуру данных о вреде со стороны иностранных источников.

Этим указом президент также рекомендовал ЦБ, властям регионов и главам муниципальных образований оказывать содействие органам прокуратуры в сборе и проверке таких сведений.