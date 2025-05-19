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В более чем 200 населенных пунктах Сумской области объявлена эвакуация населения
19 мая 2025 / 20:32
В более чем 200 населенных пунктах Сумской области объявлена эвакуация населения
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka/ТАСС

В более чем 200 населенных пунктах Сумской области организована обязательная эвакуация населения. Соответствующие данные приводит начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Новая Слобода стала 202-м населенным пунктом Сумщины, откуда проводится эвакуация. Всего уже полностью эвакуировались жители 52 населенных пунктов", - следует из сообщения.

Некоторое время назад местные власти информировали о планах распространить зону эвакуации на Новую Слободу Конотопского района и Марьяновку в Белопольской общине. Григоров тогда отмечал, что из Сумской области уже вывезены 58% подлежащего эвакуации населения, около 35 тыс. человек остаются в районах вблизи зоны боевых действий.

Украинские власти в последнее время часто призывают жителей покидать города и села, расположенные вблизи зоны боевых действий. В конце прошлого месяца из-за приближения линии фронта была объявлена принудительная эвакуация в семи селах Днепропетровской области, граничащих с ДНР. 

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