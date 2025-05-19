Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре

Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, который, среди прочего, может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня в случае достижения соответствующих договоренностей", - указал глава государства.