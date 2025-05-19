Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации Amnesty International Limited. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства сообщает ТАСС.

По информации ведомства, организация зарегистрирована в Лондоне. Подчеркивается, что ее участники "поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иностранных агентов".

С начала военной операции Amnesty International Limited делала все для усиления военной напряженности - способствовала изоляции России, оправдывала неонацистские преступления и призывала активизировать их финансирование, указали в ведомстве.

В Генпрокуратуре также обратили внимание, что активисты позиционируют себя в качестве проводников защиты прав человека в мире. На самом же деле штаб-квартира Amnesty International Limited является центром подготовки русофобских проектов, спонсируемых пособниками киевского режима.