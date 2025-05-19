Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
19 мая 2025 / 22:16
КОТИРОВКИ
USD
19/05
97.9241
EUR
19/05
104.8872
Новости часа
Трамп охарактеризовал как очень хороший разговор с Путиным В России признали нежелательной Amnesty International Limited
Москва
19 мая 2025 / 22:16
Котировки
USD
19/05
97.9241
0.0000
EUR
19/05
104.8872
0.0000
Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Информационная безопасность / Подрывная деятельность против России
Общество
В России признали нежелательной Amnesty International Limited
19 мая 2025 / 21:08
В России признали нежелательной Amnesty International Limited
© Артем Геодакян/ ТАСС

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России международной неправительственной организации Amnesty International Limited. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства сообщает ТАСС.

По информации ведомства, организация зарегистрирована в Лондоне. Подчеркивается, что ее участники "поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иностранных агентов".

С начала военной операции Amnesty International Limited делала все для усиления военной напряженности - способствовала изоляции России, оправдывала неонацистские преступления и призывала активизировать их финансирование, указали в ведомстве.

В Генпрокуратуре также обратили внимание, что активисты позиционируют себя в качестве проводников защиты прав человека в мире. На самом же деле штаб-квартира Amnesty International Limited является центром подготовки русофобских проектов, спонсируемых пособниками киевского режима.

Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Политический аналитик Шипилин: новые санкции – слабый аргумент на переговорах
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Кто станет новым президентом Польши. Мнение эксперта
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Политолог Трухачев: между США и ЕС существует конфликт интересов в украинском вопросе
Вброс по МН17 нацелен на
срыв визита премьера
Малайзии
Сергей Лавров
Все интервью
21:35
Трамп охарактеризовал как очень хороший разговор с Путиным
21:08
В России признали нежелательной Amnesty International Limited
20:52
Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
20:32
В более чем 200 населенных пунктах Сумской области объявлена эвакуация населения
20:19
Президент подписал указ о мониторинге вреда, причиняемого РФ из-за рубежа
19:55
Музаев считает, что ЕГЭ можно сдать без репетитора
19:36
Четверым фигурантам по делу о теракте в "Крокусе" продлили арест
19:17
Из Грузии депортировали свыше 33 иностранцев, в том числе граждан РФ
18:58
Фильм "Кракен" возглавил кинопрокат России и СНГ
18:37
Польша проводит у границы с Россией учения с НАТО "Отважный кабан"
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры