Трамп охарактеризовал как очень хороший разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп высоко оценил состоявшийся телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я думаю, что он прошел очень хорошо", - указал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Соц. сети.

Некоторое время назад Путин сообщил журналистам, что его телефонный разговор с Трампом длился более двух часов. По его словам, беседа была очень содержательной и весьма откровенной.