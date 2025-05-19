ВЦИОМ: россияне назвали самыми дружественными странами Китай, Белоруссию и Индию

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более 60% россиян полагают, что наиболее дружественные и прочные отношения у России сложились с Китаем, Белоруссией и Индией.

"На протяжении всего периода мониторинга Китаю удается сохранять статус наиболее дружественной по отношению к России страны, причем с каждым годом он получает все больше "голосов". Кроме того, всего за три года (2019-2022) Индии удалось подняться с пятой на третью строчку рейтинга дружественных стран, показав двукратный рост симпатий", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, Китай назвали самой дружественной России страной 65% опрошенных, Белоруссию - 41%. Еще по 26% респондентов назвали Индию и КНДР, 16% - Иран.

Вместе с тем в качестве наиболее напряженных и враждебных отношений, участники исследования выделили Францию (48%), Великобританию (42%), Германию (41%) и Украину (38%). О недружественных отношениях у РФ с США заявили 27% российских граждан.

Опрос проводился 27 апреля среди 1 600 жителей страны старше 18 лет.