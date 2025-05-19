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Путин высоко оценил разговор с Трампом
19 мая 2025 / 21:58
Путин высоко оценил разговор с Трампом
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, Anna Moneymaker/ Getty Images

Президент России Владимир Путин высоко оценил состоявшийся в понедельник разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

"Еще раз хочу отметить, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко", - сказал он при общении с журналистами.

Как заявил позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков, э то был "искренний, откровенный, доверительный разговор". "Много было отступлений от главных тем разговора, но все равно главы государств возвращались к развитию двусторонних отношений, к различным аспектам возможного украинского урегулирования" и к другим темам, указал представитель Кремля.

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