Действия политиков в Европе по большей части ориентированы на то, чтобы "обломать Россию". На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"По всей видимости, их основная траектория, их работа нацелена на то, чтобы "обломать Россию во всем", - указал представитель Кремля, подчеркнув, что в ЕС пытаются склонить на проукраинскую сторону и президента США Дональда Трампа.