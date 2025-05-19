Политика
Песков: европейские политики хотят "обломать Россию во всем"
19 мая 2025 / 22:14
© Артем Геодакян/ ТАСС
Действия политиков в Европе по большей части ориентированы на то, чтобы "обломать Россию". На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"По всей видимости, их основная траектория, их работа нацелена на то, чтобы "обломать Россию во всем", - указал представитель Кремля, подчеркнув, что в ЕС пытаются склонить на проукраинскую сторону и президента США Дональда Трампа.