Мерц и европейские лидеры обсудили с Трампом урегулирование на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и европейские партнеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны условились тесно координировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель германского правительства Штефан Корнелиус.

"По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп вечером 19 мая проинформировал европейских партнеров о содержании переговоров и обсудил пути достижения прекращения огня на Украине", - сказал он при общении с прессой.

Вместе с тем Корнелиус отметил, что президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие действия. "Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Киеву активную поддержку на пути к прекращению огня", - указал он.

Кроме того, по словам представителя кабмина ФРГ, европейские участники заявили, что "усилят давление на российскую сторону посредством санкций".