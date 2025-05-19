Дуров сообщил, что французскую разведку интересовали Румыния, Молдавия и Украина

Внешнюю разведку Франции интересовали IP-адреса граждан Румынии, Молдавии и Украины под предлогом борьбы с терроризмом и детской порнографией. Соответствующее сообщение разместил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в соцсети X.

"Французская внешняя разведка подтвердила, что они встречались со мной - якобы для борьбы с терроризмом и детской порнографией. На самом деле детская порнография даже не упоминалась. Они хотели IP-адреса подозреваемых в терроризме во Франции, но их основное внимание было сфокусировано на геополитике: Румыния, Молдова, Украина", - указал он.

Вместе с тем Дуров обратил внимание, что Telegram с 2018 года предпринял ряд действий для борьбы с жестоким обращением с детьми, иные ложные заявления о бездействии мессенджера он назвал манипуляцией.

Ранее Дуров выступил с утверждением о том, что руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер просил ранее весной заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии выборов президента страны, на что ему ответили отказом. Французская разведка эту информацию отрицает.