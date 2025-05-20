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Украина не намерена выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
19 мая 2025 / 22:57
Украина не намерена выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
© Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС

Украина не будет выводить войска из контролируемых ей территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом на брифинге, трансляция которого велась его офисом.

"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет", - отметил Зеленский. "Никаких ультиматумов. Если Россия ставит условия вывести наши войска, значит они не хотят прекращения огня", - указал он.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое подразумевает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве субъектов России. МИД РФ акцентировал, что Россия не передаст ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране. 

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