Марина Харькова, журналист, Донецк

Европейское будущее, о котором так мечтали украинские патриоты, что ради него развязали войну в своей стране, оказалось жестоким и беспощадным. По информации портала Euractiv, сельское хозяйство Украины готовится к болезненному удару в размере миллиардов евро в связи с планами Европейского союза вернуть пошлины на импорт ряда товаров. Брюссель планирует отменить беспошлинный режим для украинской продукции с 5 июня. «Потенциальные убытки в случае возвращения пошлин составят для Украины €3−3,5 млрд в год», — сообщило издание.

До этого британское издание Financial Times тоже рассказало, что Европейский союз намерен значительно увеличить пошлины на импорт некоторых товаров с Украины, включая сельскохозяйственную продукцию. В публикации говорится, что если решение вступит в силу, под ударом окажутся кукуруза, сахар, мед и птица. Брюссель введет и тарифные ограничения на несколько ранее не облагаемых пошлинами товаров. Действующие же сборы будут ощутимо повышены. Также Еврокомиссия ведет переговоры о новом торговом соглашении с Киевом и параллельно работает над переходом от свободной торговли к протекционистским мерам.

Трудности у Киева возникли из-за разногласий с Польшей, возглавившей работу Совета ЕС. Во время выступления на бизнес-форуме ЕС - Украина в Брюсселе польский министр по европейским делам Адам Шлапка заявил, что Евросоюз принял окончательное решение не продлевать торговые преференции для Украины после 5 июня. А еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен подтвердил, что Евросоюз намерен с июня сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. «Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше», — сказал он.

Кроме Польши, Франция тоже выступила против продления льгот на поставку украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. К ним присоединились и министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Все они обратились к Еврокомиссии с призывом отменить повышенные квоты на украинскую аграрную продукцию. При этом Украину обвиняют в несоответствии ее продукции европейским стандартам и провоцировании протестов аграриев внутри ЕС, так как европейская продукция стала неконкурентоспособной из-за дешевизны украинских товаров. Таким образом импорт аграрной продукции из Украины подрывает позиции европейских фермеров, что и стало камнем преткновения в торговых отношениях между Киевом и Брюсселем.

Как известно, между ЕС и Украиной с 2016 года действует соглашение об углубленной зоне свободной торговли. Летом 2022 года Европейский союз на год отменил пошлины для украинского экспорта в страны сообщества, но потом продлевал срок действия этой льготы. Но теперь Евросоюз не намерен продлевать «торговый безвиз» для Украины. Председатель комитета по торговле Европарламента считает, что это «плохой сигнал для Украины».

Враждебность поляков к украинским конкурентам растет. На днях заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Украина должна отдать полякам право на аренду порта на Чёрном море. Также, по его мнению, Польша «должна предложить Украине сдать свою землю в аренду польским фермерам» для выращивания семенного материала или картофеля. При этом замминистра считает, что огромное сельское хозяйство Украины представляет угрозу для Польши, и поэтому она должна на несколько лет вообще закрыть свои границы для сельхозпродукции с Украины.

А польские перевозчики вновь заблокировали границу с Украиной. Причиной блокады стали наплыв конкурентов с Украины, которые вытесняют их из двусторонних (Польша-ЕС) и внутриевропейских перевозок, а также задержка польских грузовиков на украинской стороне. В украинской Госпогранслужбе подтвердили, что на украинско-польской границе началась акция протеста польских перевозчиков. Движение грузовиков в обоих направлениях через КПП Ягодин-Дорогуск приостановлено. Исключение сделано только для транспорта, перевозящего гуманитарную помощь.

Польские перевозчики объявили о намерении на 4 месяца заблокировать движение украинских грузовиков. «Мы зарегистрировали акцию протеста на крупнейшем пункте пропуска на границе с Украиной — в Дорогуске. Мы разочарованы отсутствием действий со стороны польского правительства, поэтому протестом хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков», — сказано в сообщении Комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши. Один из организаторов протеста - Рафал Меркель - обвинил европейских чиновников в попытке уничтожить польские компании руками украинцев. «Протест возник из-за наплыва перевозчиков с Украины, которые вытесняют польских перевозчиков из двусторонних перевозок (Польша-ЕС), а также внутри ЕС, и из-за многодневного задержания польских грузовиков со стороны Украины», — пояснил он.

Это уже не первый раз, когда польские перевозчики и фермеры блокируют польско-украинскую границу. С ноября 2023 года польские фермеры и перевозчики периодически блокировали пограничные пункты пропуска, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года, а также ограничить импорт украинской сельхозпродукции в страну и отменить продление беспошлинной торговли с Украиной. В феврале 2024 года протесты активизировались и закончились только к концу апреля. Последняя такая акция состоялась на пункте «Медика - Шегини» в конце прошлого года. Убытки Украины от протестных действий поляков исчисляются сотнями миллионов долларов. -0-