Исход президентских выборов в Польше решат считанные проценты

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

В минувшее воскресенье в Польше прошли выборы президента. Политическая и электоральная борьба в этой стране традиционно проходит весьма остро, и некоторые эксперты даже называют ее «польско-польской войной». При отсутствии этнокультурного раскола, как на Украине между ее Западом и Востоком, существует социокультурный и ценностный разлом между более консервативными восточными регионами и более либеральными западными.

На сей раз нового не произошло- основная борьба развернулась между двумя системными представителями этих сил. Либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий команду действующего премьера Туска и являющийся его заместителем по партии «Гражданская платформа», противостоял Каролю Навроцкому, поддерживаемому консервативной партией «Право и справедливость». Соответственно, первый из них открыто опирается на Евросоюз и обвиняет в работе на Трампа и Ватикан второго, который, соответственно, обвиняет первого в том, что он продался европейцам и конкретно немцам.

Однако, при достаточно яростной ругани по этим, а также иным внешне- и внутриполитическим проблемам, у кандидатов есть относительный консенсус в отношении России и Украины. Навроцкий придерживается достаточно русофобских взглядов и поддерживать киевский режим в случае избрания полностью не перестанет, хотя и критикует его за прославление Бандеры. О Тшасковском и его политической группе поддержки и говорить нечего. Недаром прямо накануне выборов правящие либералы решили закрыть генконсульство России в Кракове под абсурдным предлогом якобы причастности российских спецслужб к прошлогоднему поджогу столичного торгового центра. Правда, варшавский мэр выступает за сокращение помощи украинским беженцам.

Если Тшасковский и Навроцкий готовы противостоять России, но все же стараются уклониться от участия в прямой вооруженной борьбе, то маршал Сейма (председатель нижней палаты парламента) Шимон Холовня даже готов в эту борьбу ввязаться. Холовня придерживается либеральных взглядов, что приближает его к Тшасковскому, а прошлое телеведущего и шоумена заставляет некоторых сравнивать его с Зеленским. На президентских выборах 2020 года Холовня набрал около 14%, что автоматически делало его непростым соперником основных кандидатов на нынешнем голосовании.

На другом, умеренном краю антироссийского консенсуса находились левые кандидаты Адриан Зандберг и Магдалена, вице-маршал Сената (зампред верхней палаты парламента). Они в целом поддерживают Украину и критически относятся к России, но уступают в радикализме Навроцкому и Тшасковскому, не говоря уже о Холовне.

Для нас особый интерес представляло участие в выборах сразу нескольких правых кандидатов разной степени несистемности , с отличающимися от мейнстрима внешнеполитическими взглядами и ожидавшимися хорошими шансами на заметный результат. Это Мацей Мацяк, который недавно заступился в теледебатах с Холовней за Владимира Путина и вообще может считаться русофилом; евродепутат Гжегож Браун и кандидат от правой коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен, выступающие за хорошие отношения с Россией и прекращение поддержки Украины. Ментцену соцопросы уверенно предрекали третье место – так оно и вышло.

Разрыв между первым и вторым местом, как и на прошлых выборах, оказался невелик – Тшасковский набрал около 31%, а Навроцкий около 29%. Ментцен получил прогнозируемую «бронзу», но с результатом еще лучше, чем ожидалось – около 16%. Сложив их с 6% Брауна и 1% Мацяка, можно говорить о 20-25% не русофилов, но сторонников реализма и здравомыслия в отношениях с Россией и Украиной. Это один из лучших результатов с момента крушения соцлагеря.

Холовня набрал 5%, а Беят и Зандберг взяли чуть меньше 10% на двоих. При этом любопытны итоги по конкретным возрастным группам и местам пребывания голосовавших. На зарубежных участках в Европе и Азии Тшасковский взял более 40%, но следом за ним Зандберг с 15%. На участках в США и Канаде тройку лидеров составляли Навроцкий, Менцен, Браун. На участке в Косове, где голосовали в основном польские военнослужащие НАТО, первые и второе заняли Менцен и Браун с более чем 60% в сумме.

Перед вторым туром Тшасковского и Навроцкого примерно равны. Холовня с высокой долей вероятности, как и пять лет назад, поддержит Тшасковского. К нему же, видимо, уйдет и значительная часть голосов за Беят и Зандберга. Избиратели правых кандидатов, по идее, должны поддержать Навроцкого, и сам Навроцкий уже призвал их это сделать, но не факт, что эта поддержка станет абсолютной и массовой. Кроме того, явка в восточных регионал была выше, чем в западных, поэтому у Тшасковского остается дополнительный резервуар в виде западных воеводств и крупных городов.

Как, опять же, и пять лет назад, судьбу второго тура решат считанные проценты и даже доли процента. Страна останется расколотой по множеству вопросов, но по вопросам, наиболее интересующим нас, у двух основных системных сил сохранится если не полное взаимопонимание, то достаточная и неконфликтная близость взглядов. -0-