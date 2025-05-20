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Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
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Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
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Безопасность
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
20 мая 2025 / 10:44

Президент России, говоря о переговорах по урегулированию украинского конфликта, четко обозначил, что за основу берутся стамбульские соглашения 2022 года, достигнутые в ходе прерванных тогда переговоров. Разумеется, должны быть учтены изменения, произошедшие за три года.

Главная идея стамбульских соглашений – добиться того, чтобы Украина не представляла угрозы для России. Соответственно, цели спецоперации – демилитаризация и денацификация должны быть обеспечены.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический
аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d69862add35ecd0612ba2cbb3e856748/

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Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
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первопричины кризиса
на Украине
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