Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ

Президент России, говоря о переговорах по урегулированию украинского конфликта, четко обозначил, что за основу берутся стамбульские соглашения 2022 года, достигнутые в ходе прерванных тогда переговоров. Разумеется, должны быть учтены изменения, произошедшие за три года.

Главная идея стамбульских соглашений – добиться того, чтобы Украина не представляла угрозы для России. Соответственно, цели спецоперации – демилитаризация и денацификация должны быть обеспечены.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический

аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/d69862add35ecd0612ba2cbb3e856748/

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