Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта

Влияние Китая на Россию не так велико. Велико влияние самого факта Китая в мировой политике. Американцы даже пытаются дружить с Россией именно из-за факта Китая. Если Китай наш враг, это США устраивает, а вот дружба с Китаем, конечно, нет. Когда они поняли, что Россию с Китаем поссорить не получится, их активность в урегулировании украинского кризиса снизилась.

Китай все равно будет делать только то, что нужно Китаю, но, при этом, будет оставаться важным фактором просто потому, что он есть.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4ff2196609042e6c2d13305bf7ee2bd5/

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