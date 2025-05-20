Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
20 мая 2025 / 12:01
КОТИРОВКИ
USD
20/05
97.9241
EUR
20/05
104.8872
Новости часа
Главное – устранить первопричины кризиса на Украине Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Москва
20 мая 2025 / 12:01
Котировки
USD
20/05
97.9241
0.0000
EUR
20/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
20 мая 2025 / 10:54

Трамп заявил, что только его встреча с Путиным сможет сдвинуть с мертвой точки переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Президент России готов к такой встрече. Да, она должна быть хорошо подготовлена. А вот готов ли к встрече с Путиным Трамп на самом деле?

США говорит о том, что нужно обсуждать вопросы прежде всего перемирия, затем вопросы территорий, управления ЗАЭС, доступом Украины к Днепру и к Черному морю. А где в этом списке интересы и требования России? Где разговор о первопричинах этого конфликта? 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/db468ec2e704f54da573034b2deafb5c/

-0-

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
10:59
Главное – устранить первопричины кризиса на Украине
10:14
Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в урегулировании на Украине
22:57
Украина не намерена выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
22:45
Дуров сообщил, что французскую разведку интересовали Румыния, Молдавия и Украина
22:28
Мерц и европейские лидеры обсудили с Трампом урегулирование на Украине
22:14
Песков: европейские политики хотят "обломать Россию во всем"
21:58
Путин высоко оценил разговор с Трампом
21:43
ВЦИОМ: россияне назвали самыми дружественными странами Китай, Белоруссию и Индию
21:35
Трамп охарактеризовал как очень хороший разговор с Путиным
21:08
В России признали нежелательной Amnesty International Limited
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры