Готов ли Трамп к встрече с Путиным?

Трамп заявил, что только его встреча с Путиным сможет сдвинуть с мертвой точки переговоры по урегулированию украинского кризиса.

Президент России готов к такой встрече. Да, она должна быть хорошо подготовлена. А вот готов ли к встрече с Путиным Трамп на самом деле?

США говорит о том, что нужно обсуждать вопросы прежде всего перемирия, затем вопросы территорий, управления ЗАЭС, доступом Украины к Днепру и к Черному морю. А где в этом списке интересы и требования России? Где разговор о первопричинах этого конфликта?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/db468ec2e704f54da573034b2deafb5c/

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