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Безопасность
Главное – устранить первопричины кризиса на Украине
20 мая 2025 / 10:59
Главное – устранить первопричины кризиса на Украине

Заявление Владимира Путина для СМИ по итогам телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом

Меня коллеги просили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с Президентом Соединённых Штатов.

Действительно, этот разговор состоялся, продолжался более двух часов. Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным.

Прежде всего, я поблагодарил Президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году.

Президент Соединённых Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру.

Договорились с Президентом Соединённых Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договорённостей.

Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это даёт основание полагать, что мы в целом на правильном пути.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я её оцениваю высоко. Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны.

При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса.

Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и мой помощник господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с Президентом Трампом по телефону.

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