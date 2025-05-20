Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть некая красная линия, касающаяся усилий Вашингтона в мирном процессе по Украине, при этом не уточнил деталей.

"У меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить об этом, поскольку думаю, что это еще больше усложнит переговоры", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, есть ли у него какие-либо красные линии, пересечение которых заставит Соединенные Штаты выйти из процесса по урегулированию украинского конфликта.

Некоторое время назад Трамп предположил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если сочтут невозможным добиться соглашения по урегулированию конфликта.