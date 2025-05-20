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Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором от Архангельской области
20 мая 2025 / 10:33
Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором от Архангельской области
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Бывший гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Гава региона Александр Цыбульский подписал соответствующий указ.

"Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий", - следует из документа.

Решение принято в рамках формирования нового состава верхней палаты парламента, указал в Telegram-канале руководитель региона. Он также выразил уверенность, что опыт экс-главы Роскосмоса, понимание процессов в ОПК, науке, высоких технологиях будет востребован.

Цыбульский подчеркнул, что назначение открывает новые возможности для продвижения интересов области. Регион знает Борисова как ответственного и результативного управленца, добавил он.

Вместе с тем, по словам главы региона, благодаря поддержке Борисова, были реализованы важнейшие инициативы. В их числе - включение реконструкции жилфонда в федеральную космическую программу и план развития ЗАТО Мирный. На эти цели только в 2023 году области было выделено порядка 400 млн рублей. 

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