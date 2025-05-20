Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором от Архангельской области

Бывший гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Гава региона Александр Цыбульский подписал соответствующий указ.

"Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора РФ - представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий", - следует из документа.

Решение принято в рамках формирования нового состава верхней палаты парламента, указал в Telegram-канале руководитель региона. Он также выразил уверенность, что опыт экс-главы Роскосмоса, понимание процессов в ОПК, науке, высоких технологиях будет востребован.

Цыбульский подчеркнул, что назначение открывает новые возможности для продвижения интересов области. Регион знает Борисова как ответственного и результативного управленца, добавил он.

Вместе с тем, по словам главы региона, благодаря поддержке Борисова, были реализованы важнейшие инициативы. В их числе - включение реконструкции жилфонда в федеральную космическую программу и план развития ЗАТО Мирный. На эти цели только в 2023 году области было выделено порядка 400 млн рублей.