Набиуллина оценила как устойчивое состояние большинства компаний в России

Состояние большинства компаний в России сегодня устойчивое, но есть проблемные предприятия. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках "Альфа-саммита".

"В целом мы оцениваем, что состояние большинства предприятий устойчивое, поскольку были и большие прибыли, и у многих компаний есть подушка безопасности. Речь, скорее, идет не об убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с уже застаревшими проблемами, а скорее о снижении прибыли", - указала она.