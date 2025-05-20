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Парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе из МУС
20 мая 2025 / 11:05
Парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе из МУС
© REUTERS/ Marton Monus/ТАСС

Парламент Венгрии окончательно принял проект закона о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). В ходе голосования, трансляция которого велась на сайте законодательного органа, в поддержку документа выступили более двух третей депутатов.

Заключительному голосованию по законопроекту предшествовали острые дебаты, состоявшиеся в парламенте в конце прошлого месяца. Еще тогда за него высказались все депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их младшие партнеры - христианские демократы. Представители оппозиционных либерально-демократических партий были против.

Представляя документ в парламенте, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что в последние годы МУС был сильно политизирован и начал использоваться различными государствами для достижения собственных целей в международных конфликтах. "Венгрия убеждена, что политике и геополитике не место в международных юридических организациях", - указал он.

Венгерское правительство объявило о выходе страны из МУС еще в начале апреля, приурочив такое решение к визиту в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал это решение как "абсурдное и позорное". 

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