Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
20 мая 2025 / 13:32
КОТИРОВКИ
USD
20/05
97.9241
EUR
20/05
104.8872
Новости часа
Каллас: Евросоюз подготовит 18-й пакет санкций против России, "чтобы та захотела мира" Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
Москва
20 мая 2025 / 13:32
Котировки
USD
20/05
97.9241
0.0000
EUR
20/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Слуцкий: каждый пункт меморандума с Украиной должен получить "запас прочности"
20 мая 2025 / 11:27
Слуцкий: каждый пункт меморандума с Украиной должен получить "запас прочности"
© Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Каждый пункт меморандума о мирном договоре с Украиной должен иметь "серьезный запас прочности". Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, меморандум находится в высокой степени подготовки, президент России Владимир Путин лично координирует данный процесс.

"Его надо дорабатывать, оттачивать детали. Это мир, причем после крайней схватки с нацизмом в человеческой истории. Подходить к составлению меморандума нужно весьма и весьма детально. Жесткое сопротивление со стороны ряда европейских лидеров, поэтому каждый из пунктов будущего меморандума должен иметь большой запас прочности. Это не должно быть сделано на коленке", - указал парламентарий.

"Это должно иметь под собой весьма серьезный запас прочности, чтобы обрушить этот меморандум и каждый его пункт было невозможно даже для тех сумасшедших политиков, которые будут пытаться это сделать", - отметил он.

По мнению Слуцкого, после готовности меморандума и второго раунда переговоров с Киевом можно будет "еще раз свериться" с президентом США Дональдом Трампом. 

В понедельник вечером президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин заявил, что беседа длилась более двух часов, была содержательной и откровенной. 

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
11:58
Каллас: Евросоюз подготовит 18-й пакет санкций против России, "чтобы та захотела мира"
11:43
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:27
Слуцкий: каждый пункт меморандума с Украиной должен получить "запас прочности"
11:05
Парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе из МУС
10:59
Главное – устранить первопричины кризиса на Украине
10:47
Набиуллина оценила как устойчивое состояние большинства компаний в России
10:33
Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором от Архангельской области
10:14
Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в урегулировании на Украине
22:57
Украина не намерена выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
22:45
Дуров сообщил, что французскую разведку интересовали Румыния, Молдавия и Украина
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры