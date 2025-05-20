Каждый пункт меморандума о мирном договоре с Украиной должен иметь "серьезный запас прочности". Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, меморандум находится в высокой степени подготовки, президент России Владимир Путин лично координирует данный процесс.

"Его надо дорабатывать, оттачивать детали. Это мир, причем после крайней схватки с нацизмом в человеческой истории. Подходить к составлению меморандума нужно весьма и весьма детально. Жесткое сопротивление со стороны ряда европейских лидеров, поэтому каждый из пунктов будущего меморандума должен иметь большой запас прочности. Это не должно быть сделано на коленке", - указал парламентарий.

"Это должно иметь под собой весьма серьезный запас прочности, чтобы обрушить этот меморандум и каждый его пункт было невозможно даже для тех сумасшедших политиков, которые будут пытаться это сделать", - отметил он.

По мнению Слуцкого, после готовности меморандума и второго раунда переговоров с Киевом можно будет "еще раз свериться" с президентом США Дональдом Трампом.

В понедельник вечером президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин заявил, что беседа длилась более двух часов, была содержательной и откровенной.