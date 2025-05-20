Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 20 мая отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,76%, до 2 860,78 пункта, индекс РТС также опустился на 0,76%, до 1 120,71 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 2,35 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 1,102 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 852,99 пункта (-1,03%), индекс РТС составлял 1 117,66 пункта (-1,03%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,13 руб. (+5,1 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.