Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
20 мая 2025 / 13:33
КОТИРОВКИ
USD
20/05
97.9241
EUR
20/05
104.8872
Новости часа
Каллас: Евросоюз подготовит 18-й пакет санкций против России, "чтобы та захотела мира" Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
Москва
20 мая 2025 / 13:33
Котировки
USD
20/05
97.9241
0.0000
EUR
20/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Торговые войны
Экономика
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
20 мая 2025 / 11:43
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 20 мая отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,76%, до 2 860,78 пункта, индекс РТС также опустился на 0,76%, до 1 120,71 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 2,35 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 1,102 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 852,99 пункта (-1,03%), индекс РТС составлял 1 117,66 пункта (-1,03%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,13 руб. (+5,1 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
11:58
Каллас: Евросоюз подготовит 18-й пакет санкций против России, "чтобы та захотела мира"
11:43
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается
11:27
Слуцкий: каждый пункт меморандума с Украиной должен получить "запас прочности"
11:05
Парламент Венгрии одобрил проект закона о выходе из МУС
10:59
Главное – устранить первопричины кризиса на Украине
10:47
Набиуллина оценила как устойчивое состояние большинства компаний в России
10:33
Экс-глава Роскосмоса Борисов назначен сенатором от Архангельской области
10:14
Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в урегулировании на Украине
22:57
Украина не намерена выводить войска из ДНР, Запорожской и Херсонской областей
22:45
Дуров сообщил, что французскую разведку интересовали Румыния, Молдавия и Украина
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры