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Каллас: Евросоюз подготовит 18-й пакет санкций против России, "чтобы та захотела мира"
20 мая 2025 / 11:58
Каллас: Евросоюз подготовит 18-й пакет санкций против России, "чтобы та захотела мира"
© AP Photo/ Leo Correa/ТАСС

Глава европейской дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз сразу после принятия 17-го пакета санкций приступает к подготовке 18-го пакета санкций против России, "чтобы Москва захотела мира". Такое заявление она сделала по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС. Вместе с тем Каллас сослалась на некий секретный "доклад европейской разведки", в котором утверждается, что антироссийские санкции якобы работают.

"Мы сегодня примем 17-й пакет санкций, и сразу начнем разработку нового пакета, чтобы Россия захотела мира", - отметила она. Отвечая на вопросы, что может войти в 18-й пакет, Каллас указала, что это будут санкции против нефти, снижение ценового потолка, новые ограничения против теневого флота.

"Россия говорит, что санкции наносят больше ущерба Европе, чем России, но наш закрытый доклад разведки свидетельствует о том, что это не так", - подчеркнула она. Эти новые данные "европейской разведки" будут представлены министрам, добавила глава евродипломатии.

В ЕС нет собственной службы разведки, поэтому из заявления Каллас не ясно, разведслужбы какой из стран сообщества скомпилировали упомянутый доклад.

Во вторник главы МИД ЕС должны согласовать 17-й пакет санкций в отношении РФ, который будет включать внесение в черный список нескольких десятков человек и организаций и более 150 танкеров со всего мира. 

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