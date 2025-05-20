Кандидат в президенты Польши от правых выступил против перехода на евро

Кандидат в президенты Польши от оппозиционной (бывшей правящей) правой партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что в случае избрания на пост главы государства не будет отказываться от польской национальной валюты и переходить на евро.

"Евро или польский злотый? Лично я - противник отказа от польской валюты", - указал он в соцсети X.

Политик выразил мнение, что переход на евро будет означать "рост цен, отказ от финансовой независимости", а также передачу части "финансовых резервов Европейскому центральному банку в Германии".

По итогам первого тура президентских выборов 18 мая Навроцкий заручился поддержкой 29,54% избирателей, уступив первенство мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому с результатом 31,36%. Второй тур выборов намечен на 1 июня.