Jönköpings-Posten: в Швеции планируется новая акция с сожжением Корана

Полиция города Йёнчёпинг в южной части Швеции разрешила проведение акции с сожжением Корана в предстоящие выходные. Об этом информировала газета Jönköpings-Posten.

"Мы оцениваем все риски и выделяем ресурсы для обеспечения безопасности. Свобода слова будет надежно защищена. Если на месте происшествия произойдет нечто, что можно расценивать как преступление, мы, несомненно, составим протокол", - заявила изданию исполняющая обязанности начальника полиции Йёнчёпинга Мария Виберг.

Заявление на проведение манифестации было подано частным лицом.

Летом 2023 года в Швеции уровень террористической угрозы был повышен до четырех баллов из пяти. Причиной этого послужили заявления террористических организаций, в том числе "Исламского государства" и Аль-Каиды (запрещены в РФ), в которых они называли Швецию "приоритетной целью" после ряда проведенных акций сожжения Корана. Осквернивший тогда Коран 38-летний беженец из Ирака Салван Момика был убит в январе текущего года во время прямой трансляции в TikTok, преступникам удалось скрыться.