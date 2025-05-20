Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом".

"Может, сначала я расскажу вам о моем небольшом разговоре с приятным джентльменом по имени Владимир Путин", - отметил он в ходе заседания попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. "У нас состоялся хороший разговор, и я думаю, что достигнут прогресс", - указал американский лидер.

Он подчеркнул, что еженедельно в результате конфликта на Украине гибнут люди. "Мы пытаемся это остановить", - заявил Трамп.

В понедельник вечером президенты России и США провели телефонный разговор. Как заявил Путин, беседа продолжалась более двух часов и была конструктивной.