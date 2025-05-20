Швыдкой: определить, что является пропагандой чайлдфри в кино будет сложно

Определить, что именно является пропагандой чайлдфри в фильмах будет сложно. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Проблема состоит лишь в одном: что будет определено как пропаганда чайлдфри? Всегда такого рода законопроекты или подзаконные акты имеют очень конкретное выражение. И все зависит от экспертов. Это всегда очень сложная проблема. Это на уровне закона об оскорблении чувств верующих, очень тонкая материя", - сказал он в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Швыдкой также обратил внимание, что сегодня наблюдается тенденция откладывать на время рождение детей, даже если человек находится в юридически оформленном браке, поэтому избежать в кино отражения такой действительности будет непросто.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Минкультуры РФ будет отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, в которых присутствует пропаганда отказа от деторождения.

XIII ПМЮФ открылся 19 мая, он проходит под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего".