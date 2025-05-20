Вильфанд заявил, что не более 50% территории России покрыто снегом

Менее чем на половине территории России все еще лежит снег. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Не более 50% территории России занято снегом, даже чуть-чуть меньше. Осадки недавно прошли в Хабаровском крае, там произошло увеличение снежного покрова. На остальной территории снег потихоньку сходит", - указал метеоролог.

Он отметил, что к концу текущего месяца снег сойдет во многих регионах в связи с повышением температуры, и покрытая снегом площадь существенно сократится.