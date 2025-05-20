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Пушков: заявления Стубба о России - пример русофобии и неадекватности
20 мая 2025 / 13:47
Пушков: заявления Стубба о России - пример русофобии и неадекватности
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Антироссийская позиция президента Финляндии Александра Стубба заключается в его попытках принизить роль России в мировой политике, несмотря на объективные данные международных организаций. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"Александр Стубб, самый антироссийский президент Финляндии за всю ее современную историю, пытается убедить президента США Трампа, будто бы Россия более не великая держава", - указал он. По словам сенатора, финский лидер приводит ложные сведения об экономике России, утверждая, что она "меньше, чем у Италии, и чуть больше, чем у Испании", а ресурсы якобы "истощены". 

Вместе с тем Пушков констатировал, что Международный валютный фонд и Всемирный банк оценивают экономику России как четвертую в мире по объему ВВП в пересчете по паритету покупательной способности, опережающую Германию, Францию, Великобританию, Японию, Италию и Испанию. 

На его взгляд, "русофобия порождает глупость и отсутствие реализма в политических оценках". Политики на Западе все чаще выставляют "свою глупость на публичное обозрение", подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что статус великой державы определяется не только экономическими показателями, но и местом в Совбезе ООН, ядерным потенциалом, территориальными масштабами, военной мощью. "Всеми этими признаками обладает Россия, но никак не страны типа Испании, не говоря уже о Финляндии", - резюмировал он.

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