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Бах уверен, что Ковентри будет привержена олимпийским ценностям
20 мая 2025 / 14:01
Бах уверен, что Ковентри будет привержена олимпийским ценностям
© Milos Bicanski/ Getty Images/ТАСС

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность, что его преемница Кирсти Ковентри сохранит приверженность олимпийским ценностям. С соответствующим заявлением он выступил в ходе генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии (ОСА).

Ковентри была избрана новым президентом МОК в марте текущего года, ее вступление в должность намечено на 24 июня.

"Дружба позволяла нам открыто обмениваться мнениями и мы всегда знали, что эта дружба сильнее любых разногласий, что она поможет нам найти общий язык. Это взаимное доверие позволило нам продвигать олимпийское движение к еще большим высотам. И все это было бы невозможно без наших единых олимпийских ценностей", - указал он.

"Я убежден, что эти общие олимпийские ценности будут лежать в основе отношений между МОК и ОСА в будущем. Я уверен в этом, поскольку избранный президент МОК глубоко привержена этим ценностям. Ее коллеги избрали ее президентом МОК из-за ее приверженности олимпийским ценностям, а также из-за ее профессиональных и человеческих качеств. Вот почему я рассчитываю, что вы подарите ей тот же дух единства, солидарности и дружбы, которым мне так посчастливилось наслаждаться с вами на протяжении стольких лет", - отметил Бах.

Томас Бах был избран главой МОК 12 лет назад, за время его руководства в отношении российского спорта неоднократно применялись санкции. В сентябре 2023 года МОК бессрочно отстранил Олимпийский комитет России. 

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