Совет ЕС принял 17-й пакет санкций в отношении России

Министры иностранных дел ЕС утвердили 17-й пакет санкций в отношении России, в черный список включены почти 200 танкеров, транспортирующих российскую нефть. Соответствующее сообщение разместила в соцсети X глава евродипломатии Кая Каллас.

"Евросоюз принял 17-й пакет санкций против России, нацеленный в том числе против 200 танкеров", - указала она, отметив, "что новые санкции уже разрабатываются".

Каллас не уточнила, под флагами каких стран ходят упомянутые танкеры. Ограничительные меры в их отношении означают запрет на вход в порты ЕС и на любые транзакции европейских компаний с данными судами.

Некоторое время назад по прибытии на встречу глав МИД ЕС Каллас информировала о том, что страны сообщества уже приступили к работе над 18-м пакетом антироссийских санкций.