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AFP: Пакистан и Индия условились отвести войска на позиции мирного времени
20 мая 2025 / 14:57
AFP: Пакистан и Индия условились отвести войска на позиции мирного времени
© Paula Bronstein/ Getty Images/ТАСС

Власти Индии и Пакистана условились к концу текущего месяца отвести войска на позиции, занимаемые до начала вооруженного конфликта. Об этом со ссылкой на осведомленные источники передает Agence France-Presse.

"Предполагается, что войска к концу мая будут выведены на позиции, которые они занимали до конфликта", - сообщил неназванный представитель Службы безопасности Пакистана.

По его словам, первоначально отвод войск планировалось произвести в 10-дневный срок, однако процесс затянулся из-за "незначительных проблем".

Обострение отношений Индии и Пакистана началось после произведенного 22 апреля боевиками группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) на индийской союзной территории Джамму и Кашмир теракта, жертвами которого стали 25 индийских граждан и 1 непалец.

В ночь на 7 мая индийские ВС начали операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. Пакистан предпринял ответные атаки. 10 мая Нью-Дели и Исламабад сообщили о полном прекращении огня. 

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