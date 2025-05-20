Ушаков: Путин сообщил Трампу об атаках ВСУ перед Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин в разговоре по телефону рассказал американскому коллеге Дональду Трампу об атаках Украины на Россию 524 беспилотниками и ракетами Storm Shadow в ночь на 7 мая - после объявления Москвой трехдневного перемирия по случаю празднования Дня Победы. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков при общении с журналистами.

"Наш президент подчеркнул значение отмечавшегося недавно юбилея Великой Победы и обратил внимание, что в преддверии празднования Россия объявила о трехдневном прекращении огня. После чего в ночь с 6 на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотных летательных аппарата, а также ракеты Storm Shadow, при этом большая часть шла на Москву. Практически все они были нейтрализованы", - указал он.

Вместе с тем Путин сообщил Трампу о предотвращении угроз совершения терактов в районе Кремля и на Красной площади в это же время.

Президент РФ решил объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Решение было принято исходя из гуманитарных соображений.

В понедельник вечером Путин и Трамп поговорили по телефону в третий раз с момента прихода новой американской администрации в Белый дом. Их беседа продолжалась около двух часов.