Юрий Григорович будет кремирован 23 мая после прощания

Народный артист СССР Юрий Григорович будет кремирован после прощания 23 мая, прах, вероятно, захоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом со ссылкой на источник из окружения артиста сообщает ТАСС.

"Похороны, вероятно, будут на Новодевичьем кладбище, но его последней волей в завещании была кремация, которую проведут после прощания 23 мая", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Григоровичем пройдет 23 мая на исторической сцене Большого театра в 11:00, вход свободный. Ранее стало известно, что Григорович ушел из жизни 19 мая в возрасте 98 лет.