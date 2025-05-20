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ВЦИОМ: около 53% жителей России поддержали бы антиалкогольную кампанию в стране
20 мая 2025 / 15:47
ВЦИОМ: около 53% жителей России поддержали бы антиалкогольную кампанию в стране
© Эрик Романенко/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более 50% жителей России заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию в стране.

Так, около 53% респондентов скорее поддержали бы проведение антиалкогольной кампании в России. Около 22% участников опроса указали, что не поддержали бы такую инициативу, а 21% скорее склоняется к отказу от поддержки кампании против пьянства.

Как отмечается, число россиян, которые считают пропаганду здорового образа жизни эффективным способом борьбы с пьянством, за последние 20 лет возросло с 39% до 60%. "При этом если в 2005 году сограждане предлагали бороться с "бутылкой" преимущественно через запрет рекламы алкоголя и его продажи молодежи до 21 года, то сегодня они предлагают бороться за пропаганду здорового образа жизни. За 20 лет также двукратно вырос запрос на развитие современных медицинских методов лечения алкоголизма и организацию обществ трезвости", - следует из материалов соцслужбы.

По данным опроса, запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года поддержали 54% россиян, а запрет рекламы алкоголя в целом - 45%. В числе других методов борьбы опрошенные выделили уголовную ответственность за распитие алкоголя и появление в нетрезвом виде в общественных местах (39%), развитие современных медицинских методов лечения алкоголизма (34%), а также ограничение продажи алкоголя в утренние часы (31%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 4 мая текущего года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. 

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