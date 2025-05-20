Ушаков: Трамп признал, что русские потеряли больше всего людей во Второй мировой

Президент США Дональд Трамп при общении с главой российского государства Владимиром Путиным признал, что русские больше всех принесли в жертву свои жизни во Второй мировой войне. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Трамп поделился во вчерашнем разговоре с Путиным, что когда он говорит об этом, то в США ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех во Второй мировой войне", - процитировал Ушаков американского лидера.

В понедельник вечером президенты России и США провели телефонный разговор в третий раз с момента прихода новой американской администрации в Белый дом 19 мая. Беседа продолжалась более 2 часов.