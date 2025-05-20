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Генсек НАТО назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом
20 мая 2025 / 16:19
Генсек НАТО назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

НАТО расценивает разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как позитивный шаг. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны ЕС, в которой он в последние годы всегда участвует в качестве приглашенной стороны.

"Давайте поблагодарим Соединенные Штаты за их роль в решении этой проблемы. Этот разговор - очень позитивный шаг, который восстановил прямую коммуникацию. Позитивно также и то, что сразу после этого Трамп сделал звонок Зеленскому", - указал генсек.

Вместе с тем он уклонился от ответов на вопросы, почему глава вашингтонской администрации "не оказывает большего давления на Москву". "Послушайте, мы должны быть благодарны США. И я не могу комментировать каждый шаг продолжающегося процесса", - отметил Рютте при общении с журналистами.

В понедельник Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как заявил президент РФ, беседа продолжалась более двух часов. Путин высоко оценил этот диалог, назвав его конструктивным. 

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