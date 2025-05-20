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ООН: в секторе Газа с октября 2023 года погибли более 28 тыс. женщин и девочек
20 мая 2025 / 16:37
ООН: в секторе Газа с октября 2023 года погибли более 28 тыс. женщин и девочек
© ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency

Жертвами атак Израиля в секторе Газа с октября 2023 года стали не менее 28 тысяч женщин и девочек. Соответствующие данные приводит информационная служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Reliefweb, ссылаясь на информацию структуры ООН по вопросам гендерного равенства "ООН-женщины".

Подчеркивается, что "с начала войны в октябре 2023 года в Газе погибли более 28 тыс. женщин и девочек, то есть в среднем одна женщина и одна девочка погибают каждый час в результате атак израильских сил".

"После того, как в марте текущего года завершилось действие режима прекращения огня, условия в Газе ухудшились", - указали в ООН, отметив, что ситуация усугубилась из-за блокады поставок гуманитарной помощи, и свыше 1 млн находящихся в Газе женщин и девочек "сталкиваются с катастрофическим уровнем голода".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль, со своей стороны, инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.

18 марта 2025 года Израиль возобновил боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе текущего года режим прекращения огня. 

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