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Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут применять в отношении РФ новые санкции
20 мая 2025 / 16:53
Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут применять в отношении РФ новые санкции
© AP Photo/ Evan Vucc/ТАСС

По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп заявил главам европейских государств и Владимиру Зеленскому, что не намерен применять санкции в отношении Москвы.

Согласно данным портала Axios, участники этой беседы сообщили, что Трамп аргументировал свое решение тем, что, на его взгляд, РФ проявляет серьезную заинтересованность в урегулировании конфликта в Украине.

Вместе с тем, по словам собеседников портала, президент США выразил уверенность в готовности России заключить соглашение и немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня. 

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