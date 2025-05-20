Политика
Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут применять в отношении РФ новые санкции
20 мая 2025 / 16:53
© AP Photo/ Evan Vucc/ТАСС
По итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, американский лидер Дональд Трамп заявил главам европейских государств и Владимиру Зеленскому, что не намерен применять санкции в отношении Москвы.
Согласно данным портала Axios, участники этой беседы сообщили, что Трамп аргументировал свое решение тем, что, на его взгляд, РФ проявляет серьезную заинтересованность в урегулировании конфликта в Украине.
Вместе с тем, по словам собеседников портала, президент США выразил уверенность в готовности России заключить соглашение и немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня.