Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 290 военнослужащих

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 1 290 военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 155 военнослужащих, в зоне "Запада" - более 240 человек, в зоне "Юга" - свыше 265, в зоне "Центра" - до 425, в зоне "Востока" - более 155, в зоне "Днепра" - до 50.

Кроме того, среди потерь ВСУ три танка, 22 бронемашины, 36 автомобилей, 13 артиллерийских орудий. Вместе с тем в зоне СВО уничтожено 9 складов боеприпасов ВСУ и одна станция радиоэлектронной борьбы, указали в МО РФ.