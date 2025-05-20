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Зорькин предложил установить наказание за оправдание коррупции
20 мая 2025 / 17:36
Зорькин предложил установить наказание за оправдание коррупции
© Михаил Метцель/ ТАСС

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин предложил установить наказание за оправдание коррупции. Об этом он заявил на своей лекции "Коррупция - угроза цивилизации права" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Если на уровне научных исследований, выступлений политиков идет речь, фактически, об оправдании коррупции, это представляет опасность. Такое оправдание может шириться в массах - в учебном процессе, в публикациях, что не только может воспитать толерантность к коррупции, но и привить уважение к такого рода экономически или психологически оправдываемому поведению. Может быть, пора вводить санкции за такое оправдание коррупции, как, к примеру, за оправдание терроризма или фашизма?" - задался вопросом председатель КС.

По его словам, коррупция, подталкивая людей "к чудовищной должностной халатности", наносит огромный нравственный и экономический ущерб обществу и государству, влечет за собой возможность их тотальной криминализации. 

Кроме того, Зорькин обратил внимание, что коррумпированность органов власти активно используется при организации так называемых "цветных революций", первой фазой которых выступает дискредитация властей и маркировка их как коррумпированных. "Как показывают расследуемые сегодня дела, коррупционеры могут расхищать средства, предназначенные для защиты государства, не обращая никакого внимания ни на СВО, ни на угрозы, исходящие от коллективного Запада", - добавил он.

XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая. Он проходит под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". 

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