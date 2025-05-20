ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Мариуполе в годы войны

Управление ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовало документы о преступлениях нацистов и их пособников в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Согласно рассекреченной информации, оккупационные войска фашистской Германии полностью сожгли 1 593 дома, уничтожили 46 школ, 101 библиотеку, разрушили все лечебные и культурные учреждения города. Вместе с тем практически полностью был разграблен и уничтожен завод им. Ильича и металлургический завод "Азовсталь".

Кроме того, подчеркивается, что "в дни оккупации гитлеровцы зверски истребляли мирное население и военнопленных красноармейцев".

В частности, в феврале 1943 года немцы закупорили больных и раненых солдат в 18 товарных вагонах, вывезли на Старо-Крымский тупик и заморозили. Чтобы местные жители не могли оказать им помощи на вагоны был нанесен знак черепа и надпись: "Не подходить - зараза", указали в УФСБ.