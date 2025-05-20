Медведев: Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий

Россия не раз подтверждала готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий, но с учетом реалий на земле. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Россия об этом неоднократно говорила, мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались", - отметил он.

По словам политика, мир должен основываться на условиях, которые в большей или меньшей степени устраивают все заинтересованные стороны. "В противном случае это лишь перемирие, которое будет использовано для восстановления военной машины и возвращения к боевым действиям", - акцентировал он.

XIII Петербургский международный юридический форум открылся 19 мая. Он проходит под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего".