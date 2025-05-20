Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
20 мая 2025 / 19:57
КОТИРОВКИ
USD
20/05
97.9241
EUR
20/05
104.8872
Новости часа
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 89 беспилотников Медведев: Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий
Москва
20 мая 2025 / 19:57
Котировки
USD
20/05
97.9241
0.0000
EUR
20/05
104.8872
0.0000
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 89 беспилотников
20 мая 2025 / 18:29
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 89 беспилотников
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 89 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Готов ли Трамп к встрече с Путиным?
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Китай как фактор мировой политики. Мнение эксперта
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Политолог Шипилин: Украина не должна представлять угрозы для РФ
Главное – устранить
первопричины кризиса
на Украине
Владимир Путин
Все интервью
18:29
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 89 беспилотников
18:07
Медведев: Россия готова к диалогу с Украиной без предварительных условий
17:49
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Мариуполе в годы войны
17:36
Зорькин предложил установить наказание за оправдание коррупции
17:14
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1 290 военнослужащих
16:53
Axios: Трамп заявил лидерам ЕС, что США не будут применять в отношении РФ новые санкции
16:37
ООН: в секторе Газа с октября 2023 года погибли более 28 тыс. женщин и девочек
16:19
Генсек НАТО назвал разговор Путина и Трампа позитивным шагом
15:58
Ушаков: Трамп признал, что русские потеряли больше всего людей во Второй мировой
15:47
ВЦИОМ: около 53% жителей России поддержали бы антиалкогольную кампанию в стране
Все новости
Актально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры