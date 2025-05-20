Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 89 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 89 беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 89 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.