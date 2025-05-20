Kyodo: главу Минсельхоза Японии отправят в отставку из-за слов о рисе

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отправить в отставку министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Таку Это после его спровоцировавших скандал высказываний о том, что он не покупает рис, так как ему его дарят в больших количествах. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Kyodo.

Скандал разразился вокруг Это в прошедшие выходные, когда он на одном из мероприятий заявил, что не покупает рис, поскольку его семье его дарят в таких количествах, "что впору продавать". Это повлекло за собой острую критику в социальных сетях, а затем и со стороны оппозиции и даже самого премьера.

Исиба принес извинения за слова министра, но первоначально отверг призывы к отставке. Позднее оппозиционные партии оказались едины во мнении о том, что Это должен покинуть свой пост, и пригрозили вотумом недоверия главе Минсельхоза. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и входящая с ней в коалицию партия "Комэйто" не обладают большинством в ключевой нижней палате парламента, составляя правительство меньшинства.

Скандал может негативно отразиться на правительстве Исибы, рейтинги которого в последнее время демонстрируют снижение до минимальных значений с момента начала работы его администрации осенью 2024 года, перед предстоящими летом выборами в верхнюю палату парламента.

В Японии цена на рис последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, причиной которого послужили череда стихийных бедствий и аномальная жара. В качестве еще одного фактора выделяется и рост числа туристов, что влечет за собой повышенный спрос.