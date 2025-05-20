Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Международный уголовный суд (МУС) примером "полного фиаско". Он отметил, что это "гаагское убожество" так и не удалось встроить в современный международный правопорядок.

"Хочу на фоне серьезной критики, которая все громче звучит в адрес МУС, отметить его одну несомненную заслугу - заслугу от противного. Пример Гаагского суда на редкость подробно, скрупулезно демонстрирует, как ни в коем случае нельзя выстраивать механизмы международного правосудия. Это просто полное фиаско", - указал политик, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Он обратил внимание, что МУС так и не удалось полноценно встроить в современный международный правопорядок. "На системном уровне он превратился в инструмент неоколониальной репрессии. Напомню, что среди подсудимых за все годы его существования не оказалось ни одного европейца или североамериканца. Зато это гаагское убожество настойчиво игнорирует массовые бесчинства, которые натовцы учиняют везде, где ступает их сапог", - подчеркнул Медведев.

Сегодня, по его словам, Международный уголовный суд "забыл, что он жестко связан нормами международного права о юрисдикционных привязках и суверенных иммунитетах". "Как вторичный субъект международного права, этот орган дополнительно скован известными правовыми максимумами. Он действительно не способен передать кому-то больше прав, чем имеет сам, и не может создавать обязанности в отношении третьих лиц. И это все прекрасно понимают", - отметил зампред СБ РФ.