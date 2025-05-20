Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Центр", заслушав доклады командующего ее войсками и офицеров. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе работы на командном пункте группировки войск "Центр" заслушал доклады офицеров штаба и командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке и поставил ряд задач", - говорится в сообщении.

Белоусов также выразил благодарность командному составу подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил госнаграды отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу и мужество.